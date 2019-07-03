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Terasta spor

Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler içinfarklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Terasta spor

Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler içinfarklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.


Yaz havasında Üçgen Teras, her salı günleri zumba, her perşembe günleri de yoga etkinlikleri düzenliyor. Dersler tüm misafirlerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.


Akmerkez tarafından düzenleneceketkinliklerde katılımcılar deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde her salı zumba, her perşembe de yoga yapacak. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan dersler saat 19.10’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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