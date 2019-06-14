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TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, jandarma teşkilatının 180.

14 Haziran 2019 Cuma 15:52
TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, jandarma teşkilatının 180. yılını kutladı. Yıldırım yayınladığı tebrik mesajında kararlı ve özverili bir şekilde çalışan jandarma teşkilatına teşekkür etti.


Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak, devletimizin bekası, milletimizin refahı için emniyet teşkilatımızla birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımız 180 yıldır sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek amacıyla üstün bir gayret ve büyük bir vatan sevgisiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Jandarma Teşkilatı, ’Önce insan’ diyerek ve ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir. Bugün, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveri ile görev yapan jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatı, eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Ülkemizin her yanında yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren jandarma teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan jandarma teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, jandarma teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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