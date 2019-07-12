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“TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi sizinle

Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Merkezi "TEPSAM" dergisi yayın hayatına başlıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:55
“TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi sizinle

Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Merkezi "TEPSAM" dergisi yayın hayatına başlıyor.


Türkiye’nin önemli think tank kuruluşu olan TEPSAM dergisini çıkarıyor. TEPSAM, politika, ekonomi, toplum ve medya, güvenlik, hukuk ve insan hakları, strateji, eğitim ve sosyal politikalar, Avrupa ve enerji alanlarında araştırmalar yaparak rapor, analiz, gündem ve kitaplar yazmaktadır. Ülkemiz başta olmak üzere dünyada ki sosyal sıkıntılara yönelik stratejiler geliştirir. Bugüne yönelik bilgilerin yanı sıra geleceğe dönük araştırmalarda yaparak karar veren mercilere olumlu katkıda bulunmaktadır. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı adalet, onur ve insan hakları temeline dayanmaktadır.


Ulusal, Bölgesel ve küresel sorunları takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak araştırmalarını sunmaktadır. Bunun yanı sıra yaptığı çalışmalarla Türkiye’yi tarihsel deneyimi ve milli kapasitesiyle beraber siyasi diplomatik ve hukuk açısından daha güçlü bir ülke haline getirmeyi kendine hedef olarak görmüştür.


TEPSAM bünyesinde artık Türkiye’nin ve dünyanın gündemindeki olaylara yer vererek bu olayları bünyesinde kendine akademik düzeyde yer vermiş Türkiye’nin önde gelen usta kişiler olan akademisyenler, siyasetçiler, analiz uzmanları ve hukuk alanındaki uzman kadro ve avukatların elinden geçerek sizlerle TEPSAM dergisi etrafında bir araya geliyor. TEPSAM dergisi güçlü kadrosuyla ve iddialı tasarımıyla yayın hayatına okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.


Kuruluşundan bugüne bir bilgi üretim ve paylaşım platformu olarak değişimi sürekli izleyen TEPSAM bilginin bilenden bilmek isteyene doğru akışını sağlamak adına verileri analiz ediyor .


Her yıl okur ve mecra sayısını artırmak için yola çıkan TEPSAM dergisi, araştırma sektörünün en güncel haberlerini online-offline mecraları ve sosyal medya hesaplarıyla okuyucularıyla buluşturmayı, sektörün en önemli referans yayını olmayı hedefliyor.


TEPSAM dergisi, siyaset, ekonomi, hukuk, kültür sanat, analiz ve daha birçok alanları ve gündemi ile iddialı okuyucularına yeni bir okuma alışkanlığı vaat ediyor.


Her sayıda farklı konuların ve görüşlerin ele alınacağını söyleyen TEPSAM yöneticileri, derginin toplumu ilgilendiren ve sosyal olan bütün alanlarda okuyucularıyla buluşturan bir platform olacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:55
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