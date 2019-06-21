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TEPSAM Başkanı Yıldırım:

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, "23 Haziran İstanbul seçimlerinin kazananını kanaat önderleri belirleyecektir" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:47
TEPSAM Başkanı Yıldırım:

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, "23 Haziran İstanbul seçimlerinin kazananını kanaat önderleri belirleyecektir" dedi.


Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyaset tarihinin her döneminde liderler ve adayların meşruiyetlerini sağlamak için halkın desteğini almak, dolayısıyla da halkla iletişim kurmak zorunda olduklarını belirten Yıldırım, "Türkiye, demokrasi alanındaİstanbul seçimleri ile önemli bir sınavdan geçmektedir. Türk siyasi geleneğine bakıldığında yerel seçimlerin sonuçları, genel seçimin hemen ardından yapıldığında, genel seçimlerin sağlaması gibi görülürken; genel seçimler öncesinde ise bir tür kamuoyu yoklaması olarak düşünülmektedir. İstanbul Seçiminde Vatandaşın yönetime katılmasını sağlayan ve vatandaşa kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran aday kazanacaktır. Seçim, birden çok alternatif karşısında özgür iradeye dayalı eğilimleri ifade eder. İstanbul seçmeni 23 Haziran seçimlerde oy verirken, vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin ya da insan olarak en temel haklarından birini kullanmanın ötesinde bir siyasi davranış sergileyecektir. İstanbul seçiminde en önemli faktör adayın belirleyiciliği özelliğinin bütün bölgeler için kabul görünür olmasıdır. Ve seçmenlerin siyasal tercihlerinin belirlenmesinde kanaat önderlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Cumhur ittifakıve millet ittifakı seçmeninde siyasi görüş ve parti olguları ön plana çıkmaktadır. Seçmen tercihi üzerinde etkili olan bir diğer önemli faktör propagandadır. Etkin propaganda yönlendirebilir, seçmen bunu gizlese de, etkin propaganda rüzgâr oluşturur, rüzgâr tercih değişimine etki eder. Sivil toplum örgütleri ve memleket derneklerinin ziyaretleri bu anlamda önem taşımaktadır" dedi.



İstanbul seçimlerinde adaylara ilişkin medyada yer alan haberlerin seçmen tercihini etkileyeceğini aktaran Yıldırım, İstanbul seçmeninin kararı üzerinde en çok etkiyi belediye başkan adaylarının projeleri ve vaatlerinin yapacağını söyledi.Yıldırım, "Araştırmalar kapsamında üretilen verileri, bilgi olarak görmemek önemlidir. Bu veriler alınıp değerlendirildikten, yorumlandıktan sonra, toplumsal yapıyı doğru görmemizi sağlayacak olan bilgiler üretilebilir. İstanbul’da, göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği toplumsal yapıyı en çok etkileyen faktörlerden biri. Kolaylıkla yer değiştirebilen bir toplum da kendini bu hareket kabiliyetine göre tanımlıyor. “Hepimiz Türk vatandaşıyız, ama değişik kökenlerden yörelerden olabiliriz. İstanbulYerel Seçimi toplumun memleket ve hemşerilik anlayışlarında olduğu kadar kimlik ve vatandaşlık algılarında da etkileyici unsur haline getirmiş durumda. İstanbul seçimini kalbim memlekette, aklım İstanbul’da diyen vatandaşların vermiş olduğu oylar belirleyecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:47
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