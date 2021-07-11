Tepkilerin ardından Bilim Kurulu'ndan ilk açıklama: Aşı olmayan vatandaşlara ayrım yapılması doğru değil

koronavirüs salgını henüz Türkiye'ye gelmeden korku pompalamaya başlayan Habertürk'ün başını çektiği medya kuruluşları, aşı şirketlerinden yapılan açıklamaya göre Faz-3 çalışmaları bitmemiş aşılar için zorunluluk istiyor. Aynı zamanda bu medya kuruluşları, provokatif haberlerle aşı olmayan ve aşı olan vatandaşları karşı karşıya getirmeye çalışarak kaos çıkarmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, aşı olmayan kesimler için kısıtlamaların geleceğine dair provokatif iddialara tepki gösterirken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Vakalar 5-6 bin arasında, çünkü...

Bilim Kurulu üyesi İlhan, yaptığı değerlendirmesinde vaka sayılarının 5-6 binlerde seyrettiğini ve artış göstermemesinin en büyük etkenin aşı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İlhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aşılama olmasaydı geçen yılın aynısını yaşardık, bu yıl da rakamlarda daha yüksek seviyeleri görebilirdik. Bayramdan sonra çok olağan dışı bir şey olmazsa, vaka sayısının günlük olarak ağustos ortası sonuna doğru daha aşağıya doğru geleceğini öngörüyorum”

Maskeler ne zaman çıkacak?

Özellikle havaların artık tamamen ısınması sonrasında vatandaşlar maskeler ne zaman çıkacak? Sorusuna cevap arıyor. İlhan, açıklamasında maskelerin çıkış tarihi ile ilgili şunları söyledi:

“Toplumsal bağışıklık için hedeflediğimiz rakamlar yüzde 80’lere gelirse 1000’in altını da görebileceğimiz kanısındayım, yani çift doz aşı olan vatandaşlarımızın yüzde 80 olması ile. İkinci doz aşı olan vatandaşımız 16 milyon, yani hedef nüfusun dörtte biri aşılanmış. Çift doz aşı olan sayısı bu rakamın 3 katına doğru yaklaşırsa yani 50 milyon civarında olursa o zaman 1000’lerin altını görebileceğimize inanıyorum. Koronavirüs devam ettiği sürece bir süre daha tedbirli olmamız gerekecek. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Belki vaka sayısı 1000’in altına düştükten sonra, AVM’ye gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız. Türkiye’nin belli bölgelerinde, çok kalabalık yerlerinde, 1000’in altındaki rakamlar söz konusu olursa ancak maskeyi tekrar değerlendirmek gerekiyor bence. Vatandaşlarımız şunu tutmalılar akıllarında; biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşımızı olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek; ama kapalı alanlarda, toplu taşımada, kalabalık AVM’de, kalabalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene devam ederek hayatımıza devam edeceğiz. Bu şekilde düşünüp üstesinden bu şekilde gelmek gerekiyor. Dünyada benzer uygulamalara şahit oluyoruz”

"Aşı olmayanlara yönelik ayrımcılık doğru değil"

İlhan, aşı olmayan kişilere kısıtlama gelecek mi? Sorusuna verdiği yanıtta ise, “Vatandaşlarımızı ‘aşılı, aşısız’ diye ayırmamız doğru değil, bu benim kişisel görüşüm. Ama herkesi aşıya inandırmamız, davet etmemiz gerekiyor. Elbette ülkemizde aşı zorunlu değil; ama hepimiz şahit oluyoruz ki ne kadar çok aşı olursak o kadar çok koronavirüs ile mücadelede başarılı oluyoruz. Bilim insanları, ülkemizin cumhurbaşkanı, bakanları, siyasi parti liderleri herkes aşısını oldu, herkes topyekun mücadele içinde. Bir an önce normal hayata dönmemiz için herkesin aşı olması gerekiyor. Bir ayrım yapmanın ben çok doğru olmayacağını kanısındayım. Daha önce kısıtlama zamanında bunlar düşünülmüştü; seyahat için, iller arası kısıtlamalar için çok zor bu, böyle ayrım yapmak yerine herkesi aşıya teşvik edecek yaklaşımlarda bulunmak daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.