Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla kararı! Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz konserleri adı altında yaptığı programda 15 Temmuz darbe girişimine 'Şov' diyen ve hendek operasyonları esnasında skandal ifadeler kullanan şarkıcı Sıla'ya yer vereceğini açıklamıştı. Gelen tepkiler üzerine Bakanlık konser listesinin revize edileceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı gelen büyük tepkiler üzerine sosyal medya hesabından konserlerin revize edileceğini, milletin hassasiyetini görmezden gelemeyeceklerini söylediler. "Konser programı revize edilecek" Bakanlığın twitter hesabından Bodrum Konserlerine ilişkin yapılan açıklama şöyledir: "Devletimiz milletimizin sesini duyar, dinler, anlar ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Gelen yoğun tepki ve eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz ayı konser programlarımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız." Sıla'nın hendek operasyonları esnasında attığı Tweet;



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