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Tepkiler çoğalıyor! Peş peşe Suudi Arabistan kararları

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı olayı sonrası Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:32
Tepkiler çoğalıyor! Peş peşe Suudi Arabistan kararları

 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve daha sonra kendisinden haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında tüm oklar Veliaht Selman'ın üzerinde...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor.

Öte yandan  ABD'nin eski enerji bakanlarından Ernest Moniz, gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını duyurdu.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Enerji Bakanlığı görevinde bulunan Moniz, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadığını hatırlatan Moniz, "Şu anda yaşanan olayların ışığında, NEOM yönetim kurulundaki rolümü askıya alıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "çılgın projesi" olarak gösterilen ve ülkenin kuzeybatısında Akabe Körfezi ile Kızıldeniz kıyıları boyunca uzanacak projenin yönetim kurulundaki 18 isimden biri olan Moniz, projede kendisine verilen rolün, ihtisas alanı enerji konusunda danışmanlık olduğunu belirtti.

NEOM projesi

Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün'ü de kapsayacak projesi NEOM'un, ayrıca üç kıta için köprü olması hedefleniyor.

Söz konusu üç ülkeden oluşturulması planlanan bölge, tamamen yenilenebilir enerji üretip tüketecek, sadece rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanacak.

KAYNAK: AJANSLAR, HABER7

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:32
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