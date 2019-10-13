0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi

Barış Pınarı Harekatı hakkındaki skandal ifadeleri nedeniyle, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:34
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal ifadeler kullandı. Akıncı, PKK safındaki Türkiye düşmanlarıyla aynı söylemde bulunup harekatın adında barış dense de, “sonuçta kan aktığını” savundu. Akıncı’ya devlet erkanı ve hükümetten tepkiler gelirken, Türk kamuoyu da sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

Akıncı harekat hakkında ne dedi?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadesini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı’nın sözlerini eleştirerek, “KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Boğaz Şehitliği’nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.” açıklamasında bulundu.

Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt

Sosyal medya yıkıldı

Akıncı’nın skandal sözlerine sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi. Twitter’da gündem olan Akıncı’ya, kamuoyu ve gazetecilerin eleştirileri peş peşe geldi. İşte o eleştirilerden bazıları:

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:34
  1. Ordu
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Mustafa Akıncı ne dedi
  4. Mustafa Akıncı harekat
  5. Mustafa Akıncı harekat hakkında ne dedi
  6. Ömer Çelik
  7. Fuat Oktay
  8. tepki
  9. 1974
  10. 1974'te ne oldu

YORUM YAZ

  • hasanhasan11 dk önce
    o akan kansayesinde o koltukta oturuyor ve mercedese biniyorsun şerefsiz muhtar....
  • MertMert12 dk önce
    Kan öylemi? Fazla söze gerek. Allah belanı versin. Bizim derdimiz kan akıtmak değil. O lafı git 40 senedir kanımızı kalleşçe akıtankara söyle
  • SüperdoğanSüperdoğan13 dk önce
    O kötü, bu kötü, şu kötü... işinize gelemyen herkes kötü. Dua edin birtek iyi olan Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Papaz elbisesi giyebilen, ümmetin BOP eşbaşkanı Payitaht Erdoğan hiç ölmesin. Şehit olma niyetide yok gibi. Hadi akit Cübbeli ile bir olup nefes tüketin. Belki kabul olur. Ama olurya ölümsüzlüğü imkansız ise, ülkeye ölmeden önce diktatörlüğü, pardon, Çin usulü demokrasi getirmesi acilen gerek.
  • DedeDede13 dk önce
    Bu zatın kanına bakmak gerekli sayın başkanım
  • NamyelüsNamyelüs19 dk önce
    Kıbrıs'ın Sisi'si olma yolunda bir soytarı daha.Kıbrıs halkı bu soytarıyı hala o makamda tutmak istiyor mu,göreceğiz.
  • DursunyetimogluDursunyetimoglu19 dk önce
    Sana o makamı kim verdi sayın akıncıtc verdi haddini bil hangi ümmettensin biz ümmeti muhamediz ya sen akinci
  • Ali BULUTAli BULUT20 dk önce
    Biz Kıbrısa bu piç kurusu gibilerini kurtarmak içinmi gittik? Bunların ve bunun gibi düşünen chp zihniyetlilerinin yeri kardeşleri olan gavurlarin yanıdır bunlarda ırz namus din iman yoktur bunları Türkiyeden ve kibristan defetmemiz lazım kibrisi Türkiye toprağı ilan etmeliyiz bu piçler kibrisida satmaya kalkar
  • TürkTürk20 dk önce
    Bu Rum tohumunu müslüman olmadigini tahmin ediyorum ayrica belki Rumlara icin cacusluk yapiyordur hemen adeletin önüne cikarilmasi Lazim bu sehitlerimize ordusuna cenneti Melanie olan Dektasa ve Dr Kücük hakarettir Eger Hükümet adeletin önüne cikarmasa yaziklar olsun
  • aliali21 dk önce
    yazıklar olsun sana,istifa et..,akan kan üzerinde oturuyorsan,karakterli isen.
  • OvalıOvalı22 dk önce
    Çok it gördüm, böyle itoglu it hiç görmedim.
  • rtgfrtgf23 dk önce
    olmaz olsun böyle türk kardeşi ve diğer sözde türk devletlerine lanet olsun destek vermiyolr çoktaönemli değil biz kararlıkla sürdüreceğiz
  • fahrifahri23 dk önce
    tek kelime ile .. için oğlu ..
  • MertMert24 dk önce
    Türkiyenin yardımlarını reddet senin gibi konuşanlardan para su yardım iste. Benim gözümde akıncı Türk değildir. Sanki kanla beslenen bir millet işsiz gibi gösteriyor terbiyesiz
  • Bati da olsa gebertirlerBati da olsa gebertirler24 dk önce
    Hem devletin tepesinde oturup Turkiyeden giden parayi yiyeceksin, hem Turkiyeye kan dokuyor diyeceksin! Bati da olsa cok pis bir sekilde gebertirler bu haini
  • Ahmet Ahmet 24 dk önce
    Kıbrıs harekatından önce rumların evleri basıp Türklerden akıttıkları su muydu?
  • Milletin iradesiMilletin iradesi26 dk önce
    yani kılıçdaryan, akşeryan veya temelsiz karaşeytan gibi birini getirip memleketi açık artırmaya sokmak istiyorlar.
  • MertMert26 dk önce
    Zavallı adam, evinin önünde, gezerken korumaların varmı yokmu? Varsa ya ölmek yada seni korumak uğruna öldürmek değil mi onların bulunma amacı? Güney yunana kuzey Türkiye ye bağlanmalı.
  • isminizisminiz27 dk önce
    bir zamanlar KIBRIS'i rumlara karsi en iyi savunan Rauf Denktaş'a yapmadiginiz kalmadi.
  • oksaloksal29 dk önce
    Ne yorum yazımki
  • belmanobelmano29 dk önce
    VAY AKINCI DENILEN SEREFSIZLERIN YAVERI KIBRISTA TÜRK ASKERIN KANI AKMASAYDI SIMDI KIBRISTA SENIN GIBI AKINCI ISMINDE SEREFISLER YOKTU ISTE YAPILAN HATALARDAN TÜRKIYE DERS ALMASI LAZIM BUNLARIN DERTLERI ERDOGANI YIKMAK VE SATILMIS AKINCI GIBILERINI TÜRKIYENIN BASINA GETIRMEKTIR UYAN TURKO UYAN YOKSA TÜRKIYE ELDEN GIDIYOR.
  • adnanadnan30 dk önce
    neydi adı hatırlamadım kemal imamoğlu muydu? yoksa mustafa islamoğlu muydu?
  • AbdullahAbdullah31 dk önce
    Hain haindir. Adı Mustafa olur, John olur, Fethullah olur, Etyen olur. Farketmez.Vatansever ise daim vatanseverdir. Adı Ahmet olur, Sarkis olur. Farketmez. İsimler aldatmasın. Eylemler ve konuşmalara bakmak gerekir.
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu32 dk önce
    Yazıklar olsun,, bu hayin satılmiş ayni Trump fetö PKK Beşar Esad gibi konuşmuş alçak herif,, ne yüzle bu milletin yüzüne bakacan rabbim ıslah etsin olmazlarsa bu gibi hayinleri rabbim yok eylesin
  • Ümit Ümit 32 dk önce
    Utanmadan buda konuşuyor
  • Abidin Abidin 34 dk önce
    Kalitesiz o.... çocuğu. Bu itin DNA’sı incelensin Rum izine rastlanır. Bunun derhal g.......nü kesmek lazım.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
  1. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
  2. Şenol Güneş'in Fransa planı!
  3. Hz. Ömer’den mektupla ders
  4. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
  5. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
  6. TEM’de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi..
  7. Onyekuru için iki yıldız gidiyor
  8. Suriye operasyonu ve dengeler
  9. 'TSK bunu yapabilecek tek ordu'
  10. Darbeci Sisi’nin medyasında skandal!..
  11. Japonya tayfunla mücadele ediyor! On..
  12. AB'nin göçmen endişesi sürüyor!
  13. ABD, Suud’u ele geçiriyor!
  14. Çin'de restoranda gaz patlaması!
  15. TSK vurdukça terör yandaşlarının..
  16. Dua ordusu devrede
  17. Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir..
  18. Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
  19. Hisar-A’da seri üretime geçiliyor
  20. Tepkiler çığ gibi! “İşte bütün mesele..
  21. Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71..
  22. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
  23. Afganistan'da çok sayıda DEAŞ üyesi..
  24. Adana merkezli 5 ilde silahlı suç..
  25. Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira..
  26. Bolu’da sosyal medyadan terör..
  27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
  28. YPG’li teröristler gizli görüşmede..
  29. Ağaç işleme makineleri sektörünün..
  30. İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin..
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!