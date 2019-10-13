KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal ifadeler kullandı. Akıncı, PKK safındaki Türkiye düşmanlarıyla aynı söylemde bulunup harekatın adında barış dense de, “sonuçta kan aktığını” savundu. Akıncı’ya devlet erkanı ve hükümetten tepkiler gelirken, Türk kamuoyu da sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

Akıncı harekat hakkında ne dedi?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” ifadesini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı’nın sözlerini eleştirerek, “KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Boğaz Şehitliği’nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.” açıklamasında bulundu.

Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt

Sosyal medya yıkıldı

Akıncı’nın skandal sözlerine sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi. Twitter’da gündem olan Akıncı’ya, kamuoyu ve gazetecilerin eleştirileri peş peşe geldi. İşte o eleştirilerden bazıları: