İngiliz aşığı Elif Şafak tepkiler üzerine geri adım attı

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye nefret kusan Elif Şafak, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMAMIŞ!

Tepkilerin çığ gibi artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Elif Şafak, demokrasiden yana olduğunu iddia etti.

Sözlerinin arkasında duramayan Şafak, "Tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım, olmam da. Hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız." dedi.