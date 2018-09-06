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İngiliz aşığı Elif Şafak tepkiler üzerine geri adım attı

Türkiye'ye müdahale edilmesini isteyerek vatan hainliğinin açık bir örneğini sergileyen kendi çapında yazar Elif Şafak, gelen sert tepkiler üzerine kıvırarak yanlış anlaşıldığını, demokrasiden yana olduğunu savundu.

06 Eylül 2018 Perşembe 08:04
İngiliz aşığı Elif Şafak tepkiler üzerine geri adım attı

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye nefret kusan Elif Şafak, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMAMIŞ!

Tepkilerin çığ gibi artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Elif Şafak, demokrasiden yana olduğunu iddia etti.

Sözlerinin arkasında duramayan Şafak, "Tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım, olmam da. Hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız." dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:04
  1. elif şafak

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