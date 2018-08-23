0553 313 94 23

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyadan Donald Trump'a operasyon

Tüm dünyaya ekonomi alanında savaş açan, ülkesine karşı da tehditlerden geri kalmayan ve koltuğu sallantıda olan ABD Başkanı Donald Trump'a tüm dünyadan tepkiler çığ gibi giderek artıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:33
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyadan Donald Trump'a operasyon

Tüm dünyanın ortak düşmanı haline gelen ABD Başkanı Donald Trump'a dünya medyası adeta savaş açtı.

ABD'nin olaylı Başkanı Donald Trump, kendi kariyeri açısından zor günler geçiriyor.

Seçim döneminde ekibinde olanların birer birer Trump aleyhine konuşmaya başlaması onun başkanlık koltuğunu da tartışmalı hale getirdi.

ABD Başkanı ise kendini “Yargılanırsam ekonomi çöker” diye savundu.

DÜNYA MEDYASI GÖZÜNÜ TRUMP’A ÇEVİRDİ

Amerika’da hal böyleyken Avrupa da konuyu yakından takip ediyor. AB’ye karşı aldığı kararlarla tepki çeken Trump’ı Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Liberation da manşetine taşıdı.

GÜNEY AFRİKA'DAN 'BEYAZ ÇİFTÇİ' TEPKİSİ

Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönündeki açıklamasını reddetti.

Güney Afrika hükümeti resmi Twitter hesabından, "Trump’ın açıklaması insanlarımızı bölme amacı güden ve bize halkımızın sömürüldüğü günleri hatırlatan bir açıklamadır. Hükümetimiz, Trump’ın ülkedeki beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddetmektedir." açıklaması yapıldı.

Güney Afrika İletişim Bakanı Nomvula Mokonyane, gazetecilere, Trump’ın açıklamalarının "talihsiz" olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamalarını kaygı ile karşıladıklarını belirten Mokoyane, kullandığı ifadelerin de Güney Afrika-Amerika ilişkilerindeki yaklaşıma uygun olmadığını söyledi.

Mokoyane, toprak reformu konusunda tüm dünyaya diplomatik kanallarla bilgilendirmeler yapılacağını kaydederek, "Hükümetimiz toprak konusunda tüm halkımız için olumlu olacak bir çalışma içerisindedir. Başkan Trump’ın açıklaması Güney Afrika-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri Julius Malema ise ABD'nin Güney Afrika'nın iç işlerine kesinlikle karışmaması gerektiğini söyledi.

Malena, toprak reformunun Güney Afrikalıların en hassas konularından biri olduğunun altını çizerek, “Toprak halkımızın umududur ve bu konuda algı yönetimi yapılamaz. Trump bir yalancıdır. Ülkemizde hiçbir beyaz ırkçılık kurbanı değil fakat ABD’de siyah katliamı hala var. Partimiz, toprak reformu konusunda savaşmaya hazırdır. Trump’tan ve ülkesi Amerika’dan korkmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAK REFORMU TARTIŞMASI

Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75’ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili olarak Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmını tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyah vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyor.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabında, Güney Afrika’daki toprak reformuna ilişkin, "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 21:33
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Fransa
  4. Liberation
  5. Güney Afrika
  6. Güney Afrika İletişim Bakanı Nomvula Mokonyane
  7. Nomvula Mokonyane
  8. Julius Malema
  9. Ekonomik Özgürlük Savaşçıları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Gomis transferini KAP'a bildirdi
    1. Galatasaray Gomis transferini KAP'a..
    2. Beşiktaş'tan 'Ozan Tufan' açıklaması!
    3. Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!
    4. Borsa İstanbul'dan cevap: Ahlaka..
    5. Partizan Stadı'nda 2 gol var!
    6. Moskova'nın göbeğinde polislere..
    7. Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama
    8. Fenerbahçe'nin kasası Joseph de Souza..
    9. Frankfurt bitiyor! Almanlar da..
    10. Tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyadan..
    11. Dikkat! 1 Ocak'tan itibaren parayla..
    12. Adnan Oktar Çetesi'nin dış..
    13. Bağdadi'den 'Brunson' yorumu!
    14. Kılıçdaroğlu'ndan düğün hazırlığı!..
    15. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
    16. Çinli Budist Keşiş Şüe Çıng hakkında..
    17. Yunanistan'a geçmek isteyen 53 kaçak..
    18. Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi..
    19. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
    20. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!