0553 313 94 23

Tepki çeken fırsatçı uygulamayla ilgili karşı açıklama geldi! 'Herhangi bir ücret alınmayacak'

Turkcell'in fırsatçılık yaparak abonelerinden hotspot ücreti olarak 9 TL alacağını duyurmasının ardından harekete geçen Vodafone, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Türk Telekom ise, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

25 Aralık 2018 Salı 12:11
Tepki çeken fırsatçı uygulamayla ilgili karşı açıklama geldi! 'Herhangi bir ücret alınmayacak'

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Turkcell 9 tl ücret alacağını açıklamıştı

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

 

2 gb paylaşım için 9 lira ek ücret

İnternet paylaşımının ücretli olacağını ilk Turkcell duyurdu.

Söz konusu mesajda şu skandal ifade yer alıyor: "15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:11
  1. Vodafone
  2. Turkcell
  3. Fırsatçılık
  4. Hotspot uygulaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom, müşterilerini siber saldırılardan koruyor
    1. Türk Telekom, müşterilerini siber..
    2. Libya Dışişleri Bakanlığına intihar..
    3. Cinayetten 10 yıl sonra gözaltına..
    4. Filistinli "Noel Babalar" bu yıl da..
    5. Motosiklete "Öncü" kardeşler imzası
    6. Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı kart..
    7. BMC, otobüsleriyle ihracat atağında
    8. Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!
    9. Antep savunması Milli Mücadele..
    10. Trabzonspor'dan ilk yarıda 41 gol
    11. Bekaroğlu: Metin Akpınar'ı kınıyorum!
    12. Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat..
    13. Tepki çeken fırsatçı uygulamayla..
    14. Yatırımcı güvenli liman arıyor! Altın..
    15. Yeni asgari ücret belirlendi
    16. İsmet İnönü'nün vefatının 45. yılı
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    18. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tek tip..
    20. İsrail'in 137 kez yıktığı bir Filistin..
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu