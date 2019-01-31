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Beyaz Saray Sözcüsü tepki çekti! "Başkan olmasını Tanrı istedi"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, Başkan Donald Trump'ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesini "Tanrı istedi" sözleriyle yorumlaması, Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:03
Beyaz Saray Sözcüsü tepki çekti! "Başkan olmasını Tanrı istedi"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda Donald Trump'ın başkanlığını değerlendirdi.

Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini kaydeden Sanders, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur" şeklinde konuştu.

Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı" ifadesini kullandı.

Tepki çekti

Amerikan medyasında ve kamuoyunda ilgi odağı olan Sanders'ın sözleri, kimi çevrelerden destek görürken bazı kesimlerden ise karışık tepkiler aldı. Öte yandan, Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ardından bölgedeki Hristiyanlar ve Kürtlerin zarar görmemesini sağlayacaklarını ifade etti. Sanders, bu konuda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:03
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