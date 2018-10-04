Tepelerine bomba yağdı! 13 terörist etkisiz hale getirildi...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında ise 3 terörist öldürüldü.Böylece 13 terörist daha temizlenmiş oldu...