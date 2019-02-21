Tepebaşı’nın oto pazarına ilgili sürüyor Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerin akınına uğramaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerin akınına uğramaya devam ediyor. Pazar günleri faaliyet gösteren tesiste ortalama 600-650 araç görücüye çıkıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Muttalip mevkiinde faaliyet gösteren otomobil pazarı, açıldığı günden itibaren yoğun talep görüyor. İkinci el otomobil pazarı, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Diğer yandan tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet veriyor.

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