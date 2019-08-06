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Tepebaşı’ndan oyun terapisi semineri

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Anne Benimle Oynar mısın?” isimli oyun terapisi semineri, velilerin yoğun ilgisi ile 3 farklı merkezde gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:21
Tepebaşı’ndan oyun terapisi semineri

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Anne Benimle Oynar mısın?” isimli oyun terapisi semineri, velilerin yoğun ilgisi ile 3 farklı merkezde gerçekleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi’nce gerçekleştirilen “Anne Benimle Oynar mısın?” isimli oyun terapisi semineri, Tepebaşı Belediyesi’nin 3 farklı merkezinde veliler ile buluştu.


23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi ve Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, çocukların oyun ve oyuncaklarla kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri üzerine kurulu olan özel bir terapi gerçekleştirildi. Oyun terapisi ve resim analizi psikolojik testler uygulayıcısı Tuğba Yıldız tarafından gerçekleştirilen söz konusu yöntem ile tıpkı yetişkinlerin terapi sırasında problemlerini konuşarak anlattığı gibi çocukların da kendilerini oyunlar yoluyla ifade etmeleri amaçlanıyor. Oyun terapisinin bir türü olan filial terapide ise ailelerin, çocukları ile nasıl özel oyun oynayarak terapi edecekleri ele alındı. Seminerde ailelere tam olarak özel oyun yöntemini öğretilirken; filial terapide olduğu gibi aile eğitimi de gerçekleştirildi.


Etkinliğin son derece verimli geçtiğini ifade eden veliler de Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:21
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