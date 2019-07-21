Tepebaşı’ndan çocuklara karne hediyesi

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği yüzme eğitimlerinin ilk dönemi, 39 çocuğun katılımı ile tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde bulunan belde evlerinden faydalanan çocuklar için düzenlenen yüzme eğitimlerinin ilk dönemi sona erdi. 18 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere, Aşağı Söğütönü Belde Evi ve Aşağı Söğütönü Deneylimli Kafe’den 12, Yukarı Söğütönü Belde Evi’nden 12, Çukurhisar Belde Evi’nden 5 ve Keskin Deneyimli Kafe’den de 10 öğrenci katıldı. Eğitimlerde toplamda 6-15 yaş arası 39 çocuk yer aldı. Kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan yüzme eğitimi kapsamında, su sporları merkezine her gün farklı mahalleden çocuklar gelerek uzman eğitmenler gözetiminde spor yaptı. Tepebaşı Belediyesi’nin sunduğu servis imkanı ile merkeze ulaşan çocuklar, yüzme öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür etti.

Öğrenciler, yüzme konusunda gösterdikleri azim ve başarıyla katılım sertifikası almaya da hak kazandı.