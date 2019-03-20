0553 313 94 23

Tepebaşı’ndan anlamlı protokol

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Multipl Skleros (MS) Derneği arasında imzalanan protokolle dernek üyeleri, yaşam köyünde bulunan fizyoterapi merkezi ve hobi atölyelerinden faydalanabilecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
Tepebaşı’ndan anlamlı protokol

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Multipl Skleros (MS) Derneği arasında imzalanan protokolle dernek üyeleri, yaşam köyünde bulunan fizyoterapi merkezi ve hobi atölyelerinden faydalanabilecek.


Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir MS Derneği arasında imzalanan protokol ile işbirliği sağlandı. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner ve dernek üyeleri katıldı. Protokol imza töreninde katılımcılara hitap eden Eskişehir MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner MS hastalığı hakkında bilgiler de verdiği konuşmasında, “MS, nörolojik bir hastalık olmasıyla birlikte sosyal bir olgudur. Sıklıkla 20-40 yaş arasında hatta ergenlik döneminde de görülebilmektedir. Bu hastalık bazen iş, bazen eş, bazen de sosyal alanda kayıplara yol açabilmektedir. Hastalarımız genel olarak gelecek kaygısı da taşıyor. MS ile yaşamayı öğrenmek ise süreci çok olumlu biçimde etkiliyor. Hekim, aile ve toplum desteği de bu açıdan çok önemli. Başkanımız Ahmet Ataç ile görüştüğümüzde, bizlere yaşam köyü projesi hakkında bilgi verdi, proje alanını birlikte gezdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bize burada bir yer tahsis etti. MS hastalarımız Yaşam Köyü’nde bulunan fizyoterapi ve hobiler ile uğraşılan atölyelerden de faydalanabilecek. Tepebaşı Belediyesi’ne tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında, Tepebaşı Belediyesi’nin rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insan hayatına önem veren ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren bir belediye olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ataç, "Spor, sağlık, eğitim ya da sosyal çalışmalar. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra bu alanlar gibi insanımızı esas alan çalışmalara çok önem veriyoruz. 2009’dan sonra bu tür projelere yönelerek hız verdik. Sağlık da insan hayatında elbette çok önemli ve hastalıklar hepimiz için her an geçerli olabilecek bir durum. Biz de bu sebeple çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde çok durduk. Örneğin Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz de bu yönde, önleyici hekimlik anlayışı ile 50 bin çocuğumuza ulaştı. Alzheimer Konukevi, Engelliler Montaj Atölyesi gibi çalışmalarımız hayata geçti. Şimdi de görme engelli vatandaşlarımız için ilk huzur evini açacağız. Hepimiz başımıza gelmeyecek gibi düşünürüz ama bu engeller ve hastalıklar başımıza gelebilir. MS Derneğimiz ile de işbirliği yapmaktan bir hekim olarak da belediye başkanı olarak da çok mutluyum. Tüm zorlukları birlikte olarak aşabileceğimize inanıyorum, protokolümüzün de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


Tören, toplu çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Canımıza zarar gelmediğine şükrediyoruz"
    1. "Canımıza zarar gelmediğine..
    2. "Ekonomik istikrarın temeli, siyasi..
    3. "Suriyeli mültecilerin yükünü..
    4. Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
    5. Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık
    6. Adana'da iş adamının öldürülmesi davası
    7. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
    8. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
    9. "İhracata verilen desteklerde..
    10. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
    13. Süper Lig'de 5 haftalık program..
    14. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
    15. Dünya Down Sendromlular Günü..
    16. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    17. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    18. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    19. Sapkın papazlar katolikleri..
    20. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    21. 43 hafız icazetini aldı
    22. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    23. İYİ Parti ve CHP’li..
    24. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    25. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    26. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    27. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    28. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    29. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    30. Denizli Valisi Karahan depremin..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"