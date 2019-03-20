Tepebaşı’ndan anlamlı protokol

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Multipl Skleros (MS) Derneği arasında imzalanan protokolle dernek üyeleri, yaşam köyünde bulunan fizyoterapi merkezi ve hobi atölyelerinden faydalanabilecek.

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir MS Derneği arasında imzalanan protokol ile işbirliği sağlandı. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner ve dernek üyeleri katıldı. Protokol imza töreninde katılımcılara hitap eden Eskişehir MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner MS hastalığı hakkında bilgiler de verdiği konuşmasında, “MS, nörolojik bir hastalık olmasıyla birlikte sosyal bir olgudur. Sıklıkla 20-40 yaş arasında hatta ergenlik döneminde de görülebilmektedir. Bu hastalık bazen iş, bazen eş, bazen de sosyal alanda kayıplara yol açabilmektedir. Hastalarımız genel olarak gelecek kaygısı da taşıyor. MS ile yaşamayı öğrenmek ise süreci çok olumlu biçimde etkiliyor. Hekim, aile ve toplum desteği de bu açıdan çok önemli. Başkanımız Ahmet Ataç ile görüştüğümüzde, bizlere yaşam köyü projesi hakkında bilgi verdi, proje alanını birlikte gezdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bize burada bir yer tahsis etti. MS hastalarımız Yaşam Köyü’nde bulunan fizyoterapi ve hobiler ile uğraşılan atölyelerden de faydalanabilecek. Tepebaşı Belediyesi’ne tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında, Tepebaşı Belediyesi’nin rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insan hayatına önem veren ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren bir belediye olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ataç, "Spor, sağlık, eğitim ya da sosyal çalışmalar. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra bu alanlar gibi insanımızı esas alan çalışmalara çok önem veriyoruz. 2009’dan sonra bu tür projelere yönelerek hız verdik. Sağlık da insan hayatında elbette çok önemli ve hastalıklar hepimiz için her an geçerli olabilecek bir durum. Biz de bu sebeple çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde çok durduk. Örneğin Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz de bu yönde, önleyici hekimlik anlayışı ile 50 bin çocuğumuza ulaştı. Alzheimer Konukevi, Engelliler Montaj Atölyesi gibi çalışmalarımız hayata geçti. Şimdi de görme engelli vatandaşlarımız için ilk huzur evini açacağız. Hepimiz başımıza gelmeyecek gibi düşünürüz ama bu engeller ve hastalıklar başımıza gelebilir. MS Derneğimiz ile de işbirliği yapmaktan bir hekim olarak da belediye başkanı olarak da çok mutluyum. Tüm zorlukları birlikte olarak aşabileceğimize inanıyorum, protokolümüzün de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Tören, toplu çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.