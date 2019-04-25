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Tepebaşı’ndaki kadınlar üretmeye devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde açılan yıl sonu sanat sergisinde Belde Evi kursiyerlerinin el emekleri sergileniyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:28
Tepebaşı’ndaki kadınlar üretmeye devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde açılan yıl sonu sanat sergisinde Belde Evi kursiyerlerinin el emekleri sergileniyor.


Taş boyama, kağıt sanatı, resim, seramik, dekoratif boyama kurslarında eğitim alan yaklaşık 200 kursiyer, 7 aylık emeklerini ürettikleri el ürünlerini ile sergilemeye başladı. Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi salonunda açılan yıl sonu sanat sergisine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Başkan Ataç, sergilenen el emeklerini tek tek incelerken, kursiyerlerden ve eğitmenlerden bilgiler aldı. Ataç, “Belde Evlerimiz o kadar güzel çalışıyor ki her gün dolup taşıyor. Kadınlarımızın ürettikleri el emeklerini böyle bir arada görmek, onların mutluluğuna ortak olmak, bana gurur veriyor. Bu ürünleri çocuklarının, torunlarının çeyizlerine ekliyor, Hanımeli Sokak’ta satarak aile bütçelerine ek gelir sağlıyor ya da evlerinde kullanıyorlar. Tepebaşı’ndaki kadınların bu kadar üretken ve becerikli olması beni çok mutlu ediyor. Belde Evi’ne sahip çıkmaları, buradan faydalanmaları ayrı bir mutluluk konusu. Hep söylerim, binalar yapılır ama içi boş olursa bir değeri olmaz. Herkesin eline, emeğine sağlık” diye belirtti.


Sergiyi gezen Başkan Ataç, kurs eğitmenlerine çiçek takdim ederken, kursiyerler de Başkan Ataç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi. Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde açılan Yol Sonu Sanat Sergisi, 26 Nisan’da son bulacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:28
  1. sergi
  2. sanat

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