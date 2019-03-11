0553 313 94 23

Tepebaşı’nda Topluma Hizmet Uygulamaları dersi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin kent üniversiteleri ve gönüllüler işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) 210 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:29
Tepebaşı’nda Topluma Hizmet Uygulamaları dersi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin kent üniversiteleri ve gönüllüler işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) 210 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

 

Tepebaşı Belediyesi İki Eylül Gençlik Merkezi, hizmete açıldığı 3 Mart tarihinden itibaren eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Gençlik Merkezleri, 2012 yılından beri gönüllülerin ve üniversitelerinin desteği ile yürüttüğü sosyal sorumluluk programları ile gençlerin aktif gönüllü olarak sosyal hayata katılımını desteklerken; toplumun dezavantajlı kesimlerinde yaşanan sorunlara çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

 

Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden öğrencilerin katılımı ile her yıl bahar ve güz dönemlerinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2012 yılından beri koordine edilen bir toplumsal gönüllülük programı olarak sürüyor. Gençlik Merkezlerine, THU dersi kapsamında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2019 bahar döneminde 210’a ulaşırken; 2012 yılından beri katılan toplam öğrenci sayısı ise bin 700 oldu.

 

Ders kapsamında öğrencilerin başvuruları üniversitelerde danışman öğretim üyelerinin yönlendirmesi ile internet üzerinden yapılıyor ve dönem sonunda gençlerin etkinliklere katıldığını belgeleyen bir rapor ile yine danışman öğretim üyelerine Gençlik Merkezleri tarafından sunuluyor. Gençlik Merkezleri, gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerde olduğu gibi THU dersi kapsamında da tüm gençlerin iletişim, toplumsal katılım, sosyalleşme becerilerini geliştirmeleri için olanak sağlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:29
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten “İstiklal Marşı” mesajı
    1. MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten..
    2. Çorum’da ezana saygısızlığa tepki
    3. FETÖ'nün sözde "mahrem imamı"nın..
    4. SP Hacılar Belediye Başkan Adayı..
    5. Bu fotoğrafı paylaşan öğretmen..
    6. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına..
    7. Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana..
    8. Özdemir’den birlik ve beraberlik mesajı
    9. Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet..
    10. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    11. Selçuklu’da bir yatırım daha faaliyete..
    12. Şehirlerin özgün tasarımları Coca-Cola..
    13. Polisleri taşıyan araçla yolcu..
    14. Fatma Şahin’den “İstiklal Marşı” mesajı
    15. Antalya'da ormanlık alanda kimliği..
    16. Voleybolda kupa heyecanı Malatya’da..
    17. Genç Raketler Şampiyonluk İçin Ter..
    18. Bulgaristan’da Başmüftülüğün..
    19. 50 gündür haber alınamayan yaşlı..
    20. "Digital Human" kitabının yazarı Chris..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde