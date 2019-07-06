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Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanıma dönüşüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ederken 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağlanan ambalaj atık miktarı 4 bin 226 ton tona ulaştı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:18
Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanıma dönüşüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ederken 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağlanan ambalaj atık miktarı 4 bin 226 ton tona ulaştı.


Tepebaşı Belediyesi, kent halkının daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri almaya ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunun da göstergesi durumunda.


2019 yılı verilere göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından Ocak-Haziran döneminde geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 4 bin 226 tona ulaştı. Muhtarlıklarda, Belde Evleri’nde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bulunan bitkisel atık yağ toplama noktalarında ise 6 ay boyunca 86 bin 224 kilogram bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına gönderilerek biodizel yakıt üretimine katkı sağlandı. Böylece doğaya atılmayan her damla bitkisel atık yağ için topraklarımız ve su kaynaklarımız kirletilmemiş oldu.


Tepebaşı bölgesinde 2018 yılında toplanan 5 bin 237 kilogram atık pil ise tarım amaçlı kullanılabilecek binlerce hektar toprağı, ağır metal kirliliğinden korudu. 2017 yılında başlayan tekstil atıklarının toplanması çalışmaları da vatandaşlardan büyük destek gördü. 2019’un ilk 6 ayında 90 bin 115 kilogram tekstil atığı toplandı. Tekstil atıklarının geri dönüşümü ile doğa korunurken ekonomiye de katkı sağlandı. Ayrıca tekstil atıklarından elde edilen kullanılmamış kıyafetler de Tepebaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor. Geri dönüşüm çalışmalarından olan elektronik atıkların toplanması kapsamında ise 9 bin 12 kilogram elektronik eşya atığı kazanıma dönüştü.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de temiz bir çevre duyarlılığı göstererek geri kazanım çalışmalarına katkı sağlayan Tepebaşı halkına teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:18
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