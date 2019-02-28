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Tepebaşı’nda ‘Seçim Tarihimizden İlkeler, Kavgalar ve Propaganda’ söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları, ’Seçim Tarihimizden İlkeler, Kavgalar ve Propaganda’ söyleşisi ile devam etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
Tepebaşı’nda ‘Seçim Tarihimizden İlkeler, Kavgalar ve Propaganda’ söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları, ’Seçim Tarihimizden İlkeler, Kavgalar ve Propaganda’ söyleşisi ile devam etti.


Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Seçim Tarihimizden İlkeler, Kavgalar ve Propaganda isimli söyleşide; siyasetçi, araştırmacı, yazar ve Konda Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilimdalı Öğretim Üyesi, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alkan, ‘Yargının Seçimleri Yönetmesinin Önemi - 1963 ve 1976 Yerel Seçimleri Örneği’ ve ‘Seçim Tarihimizde Propaganda - Olaylar, Afişler ve Mizah’ başlıklarında konuşmalar yaptı.



“Ondan öğrendiğimiz çok şey var”


Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Program başlangıcında bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Öncelikle büyüğümüz Tarhan Abi’ye hoş geldiniz demek istiyorum. Tarih Vakfı ile böyle bir etkinlik yapmamız o kadar güzle oldu ki. Türkiye’de çok sıradan işler yapılıyor ama iyi işler de var ve bu da o iyi işlerden bir tanesi. Ben Mehmet Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmalar neticesinde çok değerli insanları Eskişehirliler ile buluşturacağız, izleyeceğiz. 1 ay sonra, 31 Mart’ta önemli bir seçim var arkadaşlar. Bu seçim öncesinde böyle değerli bir insanın, Konda Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucusu Tarhan Erdem büyüğümüzün gelmesi bizi çok mutlu etti. Ondan öğrendiğimiz çok şey var. Bugün bizlere çok önemli bilgiler aktaracak. Yoğun katılımınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Etkinlik sonunda, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmacılara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Programda Tarhan Erdem, Eskişehirli okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
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