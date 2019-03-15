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Tepebaşı’nda Kent & Kültür söyleşileri

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent & Kültür söyleşilerinin son konuğu gazeteci, yazar Zeynep Oral oldu.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Tepebaşı’nda Kent & Kültür söyleşileri

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent & Kültür söyleşilerinin son konuğu gazeteci, yazar Zeynep Oral oldu.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve pek çok yazar, şair ve sanatçıyı ağırlayan Kent & Kültür Söyleşileri devam ediyor.


Şair Haydar Ergülen’in koordinatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin Mart ayı konuğu gazeteci, yazar Zeynep Oral oldu. “O Büyülü, Güzel İnsanlar!” isimli söyleşide Eskişehirli okurları ile buluşan Oral, gazetecilik ve çeşitli derneklerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.


Başkanı olduğu PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından bu yıl Duygu Asena adına verilen ödülün Cumartesi Anneleri’ne layık görülmesi hakkında değerlendirmede bulunan Zeynep Oral, “PEN yalnızca edebiyat ile ilgili değil, düşünce ve ifade özgürlüğünü de savunan bir dernek. Senenin aşağı yukarı her günü bir yazar ya da gazeteci düşündüklerinden, yazdıklarından dolayı ya gözaltına alınıyor ya tutuklanıyor ya da duruşmalara çıkıyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım ile bu davaları izliyor, yapılan haksızlıkları PEN ailesi dediğimiz yer yüzündeki 150 kadar merkez ile paylaşarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Duygu Asena ödülünü de Cumartesi Anneleri’ne vermek bizim için çok doğaldı çünkü orada anne-eş olarak bir hak arayışı var. Bu şahsi bir olay değil toplumsal bir olaydır ve biz de desteğimizi ortaya koymak durumundaydık. Bize düşen görev, ülkemizi yeniden cumhuriyet ayarlarına döndürmek. Bu ülke bizim ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Onun için ödülümüzü Cumartesi Anneleri’ne veriyoruz, onun için 8 Mart’ta tüm Türkiye’de sokağa çıkıyoruz, onun için yazıyoruz” ifadelerini kullandı.


Ergülen’in yanı sıra katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Oral’a söyleşi sonunda Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılımından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Oral ayrıca Eskişehirli sevenleri için kitaplarını da imzaladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. kültür
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