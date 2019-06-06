Tepebaşı’nda Deneyimli kafeler sosyalleşmenin adresi oldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kentin en sevilen projelerinden biri olan Deneyimli kafeler, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kent halkının tüm kesimlerince benimsenen Deneyimli Kafeler, 10 farklı noktada hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin en sıcak projelerinden biri olan Deneyimli kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor. Genç-yaşlı toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli kafeler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 10 adet Deneyimli Kafe ile vatandaşların sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar da kullanıma kazandırılmış oldu.

Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Deneyimli kafelerin Tepebaşına çok yakıştığını kaydederek, “Tepebaşı Bölgemize 10 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekanlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, kucaklaşıyor ve sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Birçok farklı noktada hizmet veren Deneyimli Kafeler, Yeşiltepe Mahallesi (Şehit Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe), Batıkent Mahallesi (Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe), Şeker Mahallesi (Emin Bektöre Deneyimli Kafe), Uluönder Mahallesi (Muammer Uludemir Deneyimli Kafe), Keskin Mahallesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Yukarı Söğütönü Mahallesi ve Yenibağlar Mahallesi’nde (Sinan Alağaç - Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe) olmak üzere 10 noktada hizmet veriyor.