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Tepebaşı’nda çocuklar salsa yapmayı öğrendi

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında açılan Modern Dünya Dansları Kursuna katılan çocuklar salsa öğrenmenin keyfini yaşadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:01
Tepebaşı’nda çocuklar salsa yapmayı öğrendi

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında açılan Modern Dünya Dansları Kursuna katılan çocuklar salsa öğrenmenin keyfini yaşadı.


Tepebaşı Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden olan yaz okullarında eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Branşında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ise yoğun ilgi görüyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe’de düzenlenen ve 8 hafta boyunca süren Modern Dünya Dansları Kursunun ilk dönemi tamamlandı. Uzman eğitmenler tarafından haftada bir gün verilen kursa 155 öğrenci katıldı. 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, kurs süresince Modern Dünya Danslarından Salsa’yı öğrendi. Yoğun ilgi gösterilen kursun ikinci döneminde ise eğitimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yaz okulları kapsamında çeşitli noktalarda kurslara katılan çocukların yeni arkadaşlar kazanmalarının yanı sıra yeteneklerini keşfettiklerini ve özgüven duygularını arttırdıklarını belirtti.


Veliler ise, Tepebaşı Belediyesi’ne sosyal belediyecilik anlamında verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çocuklarının uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarla yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmelerinden duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi’nin yaz okulları kapsamında devam eden kurslarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin 444 44 26 numaralı Mavi Masa’ya ulaşabilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:01
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