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Tepebaşı’nda 8 Mart coşkusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

08 Mart 2019 Cuma 16:27
Tepebaşı’nda 8 Mart coşkusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi kadın personeli ile bir araya geldi.


Belediye önünde düzenlenen törende kadınların gününü kutlayan Başkan Ataç, “Bu özel günlerde hep söylüyorum, kadınlarımızın da sadece bir günü olmaz. Eğer kadının varlığına ve gücüne inanıyorsak; bu 365 gün sürmelidir. Son dönemlerde Türkiye’de 3 grup çok sıkıntılar çekiyor. Kadınlar, işçiler ve çocuklar. Cinayet rakamları artıyor, ne yazık ki her gün gazetelerin 3. sayfalarında bir haber görüyoruz. Belediyemizde de çok sayıda kadın çalışanımız var. Göreve geldiğimizde çok az sayıda kadın çalışanımız vardı. Biz bu rakamı daha da artıracağız. 1934’e Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vermiş olması çok önemli. Çağdaş görünen Avrupa ülkelerinden kaç sene önce Ulu Önder bu hakkı tanımış. Şimdi de yasalara bakınca kadın ve erkek eşit görünüyor ama istihdam, eğitim ve siyaset gibi konularda işin öyle olmadığını görüyoruz. Her şeyin daha güzel olması dilekleri ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü ve mücadelenizi kutluyorum. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmeyeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasiyi, bağımsızlığı, barışı, insan haklarını ve laik cumhuriyeti hiçbir zaman bırakmayacağız. Taraf olduğumuz tek şey her zaman Atatürk’ün ilke ve devrimleri olacak” şeklinde konuştu.


Program, Eko Şov Ritim Grubu üyelerinin Kadınlar Günü özel bestesini seslendirmesi ve Başkan Ataç’ın Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kadınlar ile dans etmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:27
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