Tepebaşı’na kardeş belediye geliyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Afyonkarahisar’ın Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel ile bir araya geldi. Buluşmada, iki belediyenin ‘Kardeş belediye’ olması konusu görüşüldü.

Afyonkarahisar’ın Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ve beraberindekiler Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, Başkan Ataç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Demirel, Döğer Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş belediye olma yolunda olduğunu ifade ederek, “İnşallah mecliste karar alınmasının ardından Döğer Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi’ni kardeş belediye olarak ilan edeceğiz. Ziyaretimizde bu konuyu da görüştük. Ben gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Demirel ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.