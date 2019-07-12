Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu toplandı

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsalın sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir tarımın sağlanması amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları ve tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilirken, toplantıda 3 ana gündem maddesi ele alındı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın ve Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman’ın da katıldığı toplantıda kurul; Kırsal Gelişim Planı, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve tarımsal üretim kooperatiflerinin daha verimli ve etkin olabilmesi adına gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı neticesinde, kırsal kalkınma kooperatiflerinin daha etkin olabilmesi adına 5 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Kurul üyeleri üretici sorunlarının görüşüldüğü ve verimli geçen toplantıya katkılarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletti.