0553 313 94 23

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu toplandı

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsalın sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir tarımın sağlanması amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:39
Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu toplandı

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsalın sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir tarımın sağlanması amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları ve tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu faaliyetlerini sürdürüyor.


Son olarak Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilirken, toplantıda 3 ana gündem maddesi ele alındı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş’ın ve Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman’ın da katıldığı toplantıda kurul; Kırsal Gelişim Planı, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve tarımsal üretim kooperatiflerinin daha verimli ve etkin olabilmesi adına gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Toplantı neticesinde, kırsal kalkınma kooperatiflerinin daha etkin olabilmesi adına 5 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Kurul üyeleri üretici sorunlarının görüşüldüğü ve verimli geçen toplantıya katkılarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki kamulaştırma sonrası hak sahiplerinin daireleri kura töreniyle belirlendi
    1. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    2. Eşek arısı sokması can aldı!
    3. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    4. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    5. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    6. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    7. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    8. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    9. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    10. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    11. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    12. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    13. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    14. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    15. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    17. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    18. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    19. Tayini çıkan Müftü İmamoğlu için veda..
    20. (ÖZEL) En büyük hayalim Erdoğan’la..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?