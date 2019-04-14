Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitüleri’nin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, bin 502 katılımcı ile devam ediyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını, hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip.

Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.

Bin 502 katılımcı ile eğitimler sürüyor

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, toplam 7 dersin içeriği kullanıcılara sunulmuş durumda. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşların ilgisi de yoğun. Girişimcilik 184, Sosyal Medya 181, Finans Okuryazarlığı 193, Gıda Güvenliği 109, Etkili İletişim 285, Müşteri İlişkileri 82 ve Fotoğrafçılık branşı da 219 katılımcı olmak üzere toplam bin 502 kişi ile eğitimlere devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.