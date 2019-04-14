0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitüleri’nin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, bin 502 katılımcı ile devam ediyor.

14 Nisan 2019 Pazar 14:49
Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitüleri’nin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, bin 502 katılımcı ile devam ediyor.


Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını, hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip.


Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.



Bin 502 katılımcı ile eğitimler sürüyor


Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, toplam 7 dersin içeriği kullanıcılara sunulmuş durumda. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşların ilgisi de yoğun. Girişimcilik 184, Sosyal Medya 181, Finans Okuryazarlığı 193, Gıda Güvenliği 109, Etkili İletişim 285, Müşteri İlişkileri 82 ve Fotoğrafçılık branşı da 219 katılımcı olmak üzere toplam bin 502 kişi ile eğitimlere devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:49
  1. fotoğraf
  2. fotoğrafçılık
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de Aziziye rüzgarı
    1. Kocaeli’de Aziziye rüzgarı
    2. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Halife..
    3. 5 milyar lirayı bulan turizm..
    4. Colin Kazım'ın takımından tarihi yenilgi
    5. Prof. Dr. Bilal Sambur Akit’e konuştu:..
    6. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Başkan Aras, Türkbükü sakinleriyle..
    9. Japon devi 8 ülkeyi Türkiye'den..
    10. Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet..
    11. Dünya ülkeleri alarmda! İşte devlete..
    12. Pazarcı esnafının yüzü güldü
    13. Kontrolden çıkıp ters dönen TIR'ın..
    14. Gençlerin derbisi olaylı bitti
    15. Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı..
    16. İnşaat malzemelerini taşıyamayınca..
    17. Çin pazarına odaklanan ihracatçılar..
    18. Bölüm başkanı profesör 'cinsel..
    19. Terör örgütü için Konya Büyükşehir..
    20. Aile içi dehşet! Eşini vurup fare..
    21. 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu..
    22. Tarihi maratona Kenyalı damgası
    23. Sarımsağın ilginç kullanım alanları..
    24. Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp..
    25. Sakarya’da toprak kaydı, 1 kişi toprak..
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. Burhaniye’de Atatürk’ün ilçeye..
    28. Dezavantajlı çocuklar piknikte buluştu
    29. Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır..
    30. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış..
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer