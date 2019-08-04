Tepebaşı ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün 300 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor.

Tepebaşı Belediyesinin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 90 aileye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 300 porsiyon yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor. Konu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi yetkilileri, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 90 haneye 300 porsiyon sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda bu rakamlar artabiliyor” şeklinde konuştu.