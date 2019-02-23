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Tepebaşı GSK şampiyon

Antalya’da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasına 6 sporcu ile katılan Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü (GSK), turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
Tepebaşı GSK şampiyon

Antalya’da düzenlenen 6’ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasına 6 sporcu ile katılan Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü (GSK), turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.


51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, şampiyonlukları kimseye kaptırmayan GSK sporcularının başarıdan başarıya koştuğunu belirten GSK Antrenörü Dilek Karakuyulu, "Bu çok çalışmanın ve azmin zaferi. Bizim için gurur verici. İl, iller arası Türkiye Şampiyonası derken, şimdi yurt dışında da sporcularımız bayrağımızı en üstte dalgalandırıp bu gururu hem yaşıyor, hem de yaşatıyorlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
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