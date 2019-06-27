0553 313 94 23

"Tepebaşı eTwinning Buluşması" projelerinde emeği geçen öğretmenler ödüllendirildi

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca önderliğinde; Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Funda Çıray Özkara ve Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Emir tarafından organize edilen "Tepebaşı eTwinning Buluşması", Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan Ali Güven Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu’nda gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
"Tepebaşı eTwinning Buluşması" projelerinde emeği geçen öğretmenler ödüllendirildi

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca önderliğinde; Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Funda Çıray Özkara ve Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Emir tarafından organize edilen "Tepebaşı eTwinning Buluşması", Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan Ali Güven Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu’nda gerçekleştirildi.


Düzenlenen etkinliğe Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, şube müdürleri, ‘eTwinning’ İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıyaka ve Tepebaı’nda görev yapan 2018-2019 eğitim öğretim yılında aktif‘eTwinning’ projesi olan 92 öğretmen katıldı.


Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca; yapılan çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Karaca, İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıyaka’ya öğretmenlerimize vermiş olduğu destekten dolayı plaketini takdim etti.


Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Davut Atış’ın öncülüğünde Kahoot etkinliği yapılarak; birinci olan Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gonca ErsinEktirici’ye, hediyesi Şube Müdürü Mehmet Kına tarafından verildi.


Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Süheyla Evecen, Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Funda Çıray Özkara, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Emir ve Ali Rıza Efendi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Derya Say, ‘eTwinning’ ile nasıl tanıştıkları ve anılarını paylaştı. Ardından Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri tarafından; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Tepebaşı’nda aktif olarak ‘eTwinning’ projeleri yürütmelerinden ötürü, öğretmenlere’teşekkür belgeleri’ takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    1. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    2. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    3. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    4. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    5. Organları 6 kişiye umut oldu
    6. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    7. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    8. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    9. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    10. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    11. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    12. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    13. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    14. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    15. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    16. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    17. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    18. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    19. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    20. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    21. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    22. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    23. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    24. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    25. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    26. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    27. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    28. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    29. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    30. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar