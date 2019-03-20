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Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü anlatıldı

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, SODEV Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü anlatıldı

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, SODEV Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı.


Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Yerel Yönetimler Sempozyumu, Başarı Öyküleri isimli etkinliğe katılarak Tepebaşı Belediyesi’nin belediyecilik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Savaş, İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda SODEV Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Altıok Akatlı’nın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturuma konuşmacı olarak katıldı. Oturumda Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Uysal ile birlikte konuşan Melih Savaş, Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet üretiminde esas alınan bazı sorular olduğunu ifade ederek, “Kentte sağlıklı ve kapsayıcı hizmet üretimi nasıl mümkün olur? Bizler, belediye olarak yaptığımız tüm işlerde bu soru ile hareket ediyoruz. Böyle düşününce hizmet üretme anlayışımız da farklı bir hal alıyor ve yaptığımız işler halkımıza maksimum düzeyde fayda sağlıyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bu anlayış ile kazanmış oluyoruz” şeklinde konuştu.


“Projeler hakkında bilgiler verildi”


Başkan Yardımcısı Savaş, ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nin kent ekosisteminin işleyişi hakkında da bilgiler paylaşarak Stratejik Plan çerçevesinde; Sağlıklı Kent Gelişim Planı, Eskişehir Bilişim Kurulu Eylem Planı, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve Kırsal Kalkınma Eylem Planının birbirleri ile entegre biçimde yürütülmesini ele aldı. Savaş, Tepebaşı Belediyesi’nin örnek projelerinden Engelliler Montaj Atölyesi, Sosyal Kuluçka Merkezi, Kent Enstitüsü, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile akıllı şehir çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yerel yönetimlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen SODEV Yerel Yönetimler Sempozyumu, değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
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