Tepebaşı Belediyesi’nin hizmetleri vatandaşın parmak ucunda

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, kolay ulaşılabilirlik açısından Mavi Masa ve Whatsapp iletişim kanalları ile ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve Whatsapp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor. Vatandaşlarla kurulan tüm iletişimin kayda alınarak doğru birimlere aktarılmasını sağlayan 444 44 26 numaralı Mavi Masa, geri bildirimlerle vatandaşın işlemlerinin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, birimler bazında kayıt altına alınıyor ve takibi eksiksiz olarak yapılıyor. Gelen talepler ya da şikayetler, ilgili birimlere aktarılarak çözümün ilk adımı atılmış oluyor. İlgili birimin çalışmalarının ardından, daha sonra gelebilecek benzer müracaatlar için de önemli bir çözüm altyapısı oluşturuluyor.

Ayrıca vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi’ne Mavi Masa’nın yanı sıra, Whatsapp uygulaması üzerinden de ulaşabiliyor. 0 532 131 30 32 numaralı hatla şikayet ve talepler yetkililer tarafından yanıtlanıyor. Dileyen vatandaşlar belediyenin www.tepebasi.bel.tr adresinden canlı olarak istek şikayet ve önerilerini de paylaşabiliyor. Belediyenin web sitesinin sağ alt köşesinde bulunan hizmet ile hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa personeliyle gerçek zamanlı görüşme sağlanabiliyor. Mesai saatleri dışında ise, gönderilecek iletiler belediyeye mail olarak ulaşıyor.

Öte yandan, bildiriler ile ilgili sağlıklı bir geri dönüş sağlamak açısından mail adreslerinin doğru ve eksiksiz belirtilmesi gerekiyor.