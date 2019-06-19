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Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:41
Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlıyor.


Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu’yla üreticilerin emeğine sahip çıkıyor. 2018 yılı içinde 500 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depoda; karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kırmızı pancar, domates, biber, patlıcan, erik, salatalık, Çin marulu, taze fasulye, armut, elma, nar, havuç, kuşkonmaz, kabak, turp, kıvırcık marul, roka, maydanoz, tere, dereotu gibi birçok ürün saklanıyor. Ayrıca üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarında fiyat dalgalanmalarından soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde etkilenmiyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, hijyen ve teknoloji anlamında birinci sınıf hizmet veren depoda ilk günkü tazeliğini koruyor.


Enginar üreticisi Fikret Kurt, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan soğuk hava deposundan son derece memnun olduklarını kaydetti. Kurt, “Şifa kaynağı olan yerli çeşit sakız ve Bayrampaşa enginarlarımızı soğuk hava deposunda daha uzun süre saklama şansı elde ediyoruz. Bu hizmeti sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Bir başka üretici Murat Çavuş ise, yetiştirmiş oldukları nohutları Tepebaşı Belediyesi sayesinde soğuk hava deposunda saklama imkanı bulduklarını ve ürünlerinin bozulmalarını engellediklerine dikkat çekti. Çavuş, “Böylece bin bir zahmetle ürettiğimiz ürünlerimizin ekonomik değerlerini yitirmeden pazarlama şansı buluyoruz. Üreticiye vermiş olduğu destekle emeğimizi her zaman el üstünde tutan Başkanımız Ahmet Ataç’a minnetlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:41
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