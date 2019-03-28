Tepebaşı Belediyesi’nden tarım eğitimi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Hobi Bahçelerinde Sebze Yetiştiriciliği Hakkında Bilmek İstedikleriniz” isimli etkinlikte üreticiler bilgilendirildi.

Tepebaşı Belediyesi, tarım üreticilerine yönelik gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ziraat Mühendisi Eren Çağdaş katılımcıların sorularını yanıtladı. Özdilek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe üreticilerin katılımı yoğun olurken, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da eğitim çalışmasına katılarak üreticiler ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Gönüllü bahçesi uygulamalarımız uzun yıllardır yoğun ilgi ile devam ediyor. Yıllar içinde sayısını artırdık, çeşitli noktalarda toplam 400 parsellik gönüllü bahçesi oluşturduk. Gördüğü ilgi ile ne kadar iyi bir iş yaptığımızı fark ediyoruz, insanımız buralarda deşarj oluyor. Emeklilerimizin yanı sıra gönüllü bahçelerimizin yüzde 50’si şehit ailelerimize ve engelli ailelerimize tahsis ediyoruz. İnsanımızın kent hayatı ile birlikte toprağa olan özlemlerini giderebilme açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bugün burada sebze yetiştiriciliği hakkında uzmanından alacağınız bilgiler ile birlikte çok daha güzel ve bilinçli bir çalışma gerçekleştireceğinize inanıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu adına söz alan Ziraat Mühendisi Çetin Toraman ise "Ahmet Ataç başkanımızın önderliğinde Türkiye’de, belediyelerde bir ilk olan Kırsal Kalkınma Kurulu’nu oluşturduk. Görevlerimizden bir tanesi de kırsaldaki eksiklik ve sorunları belirleyip gidermek oldu. Bu anlamda da bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün buraya katılımın yüksek olması bizleri çok mutlu etti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra Ziraat Mühendisi Eren Çağdaş, katılımcılara hobi bahçelerinde sebze yetiştiriciliği hakkında detaylı ve önemli bilgiler aktardı. Hazırlanan görseller eşliğinde sunum yapan Çağdaş, ilaç kullanımı, gübreleme, sebze ekim teknikleri gibi birçok konuya değinirken katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Etkinlik, katılımcıların merak ettiği konulardaki sorularının cevaplanması ile sona erdi.