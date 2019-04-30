Tepebaşı Belediyesi’nden tadilat atıkları için uyarı

Tepebaşı Belediyesi, tadilat atıkları hakkında vatandaşların daha duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu.

Doğa katliamının ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan açıklamada, tadilat atıklarının yasal olarak belirlenen yere atılması konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiği hatırlatıldı. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2011 yılından beri beş çuvala kadar olan tadilat atıkları ücretsiz olarak alınırken beş çuvalı aşan atıklarda ise belli bir hizmet bedeli alınmaktadır. Evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişilerden, atıkları döküm sahasına götürdüğüne dair fiş talep etmeleri, kaçak döküm yapanları ihbar etmeleri böylece doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

Hafriyat atıklarını yasal olarak belirtilen Büyükşehir Belediyesi Döküm Sahası’na dökmeyerek çevreyi kirletenler tespit edildiğinde, kaçak döküm yapanlara Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, cezai işlem uygulandığı, tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çektiler.