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Tepebaşı Belediyesinden çocuklara gitar kursu

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Tepebaşı Belediyesinden çocuklara gitar kursu

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.


Tepebaşı Belediyesinin yaz okullarında eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Branşında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ise yoğun ilgi görüyor. Batıkent, Çamlıca, Sazova, Avlulu Çarşı Belde Evleri ile Sinan Alağaç ve Muammer Uludemir Deneyimli Kafenin de aralarında bulunduğu 15 ayrı noktada verilen gitar kurslarına 9-15 yaş aralığındaki 300 öğrenci katılıyor. Yaz aylarını Tepebaşı Belediyesinin yaz okullarında geçiren çocuklar, haftada bir gün uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kursunda enstrüman öğreniyor.


Çocuklarının özgüven duygularının artması ve sosyalleşmesi adına bu tür kursların önemine dikkat çeken veliler, kendilerine bu imkanı sağladığından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
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