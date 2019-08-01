Tepebaşı Belediyesinden cami bahçelerini güzelleştirme çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, bölgedeki cami bahçelerinin güzelleşmesi yönünde yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bölgedeki yolların ve kaldırımların yanı sıra ibadethanelerin bahçelerinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak ekipler tarafından vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve güzel ortamda yapmaları için Sakintepe Mahallesi’nde bulunan Çavuşlar Camii bahçesinde kilit taş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, çalışmadan dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.