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Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Tepebaşı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Tepebaşı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Tepebaşı Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belediye-İş Sendika Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, birim müdürleri, sendika yönetimi ve işçi temsilcileri katıldı.


Kadrolu işçileri kapsayan ve 2 yıllık yapılan iş sözleşmesi ile 6’şar aylık dilimlerde yüzde 10’luk zam yapıldı. Sözleşme ile dini bayramlar, yılbaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ikramiye verilecek. Ayrıca yemek, doğum ve ölüm gibi sosyal haklarda da yüzde 20’lik bir artış gerçekleştirildi.


Törende konuşan Başkan Ataç, imzalanan sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ataç, "2 yıllık bir toplu sözleşme imzalıyoruz. Her yıl yüzde 20 artışlarla 2 yılı tamamlayacağız. Bu arada sosyal haklarda da yüzde 20’lik bir artışımız olacak. Bir tek bedelli askerliğe gidenler bu haktan yararlanamayacak. Ben hem sendikamıza, hem belediyemize hem de işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Diliyoruz ki ülkenin koşulları daha olumsuzluğa gitmez. Bu yapılan artışlar işçi kardeşlerimizin yıllık geçimlerini temin eder. En büyük dileğim de bu. Türkiye’deki son ekonomik kriz bütün toplumun her kesimini gerçekten zor durumda bıraktı. Bu ekonomik krizin de çözülmesini diliyorum ve herkes rahat bir hayat sürebilsin. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Başkan Ataç’ın konuşmasının ardından taraflar, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
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