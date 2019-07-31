Tepebaşı Belediyesinde hizmet içi eğitimler sürüyor Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezinde çeşitli konu başlıklarının üstünde durulduğu hizmet içi eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezinde çeşitli konu başlıklarının üstünde durulduğu hizmet içi eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kurum içi girişimcilik farkındalığının oluşturulması, birimler ve müdürlükler arasında yapılabilecek işbirlikleri ve dayanışma mekanizmalarının kurulması amacıyla Sosyal Kuluçka Merkezinde düzenlenen eğitime, Gençlik Merkezleri, Sağlık Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma, İnsan Kaynakları, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi gibi birimlerden 15 personel katıldı.

Eğitimde, sosyal kuluçka merkezi, inovasyon, girişimcilik ve sosyal girişimciliğin Türkiye’deki durumu, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri gibi konu başlıkları ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, eğitimin verimli geçtiğine dikkat çekerek, personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

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