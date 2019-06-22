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Tepebaşı Belediyesi üreticiyle el ele ekonomiye can veriyor

Tepebaşı Belediyesi, S.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
Tepebaşı Belediyesi üreticiyle el ele ekonomiye can veriyor

Tepebaşı Belediyesi, S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içinde hayata geçirdiği proje kapsamında üreticilerle el ele vererek hem Eskişehir hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile geçtiğimiz sene Uludere Mahallesi’nde 1,5 ton kapasiteli süt toplama merkezi açılmıştı. Yönetmeliklere uygun olarak dizayn edilen merkez, hayvancılıkla yaşamını idame ettiren mahalle sakinlerinin sütlerini hızlı bir şekilde pazarlamaları noktasında kolaylık sağlıyor.


“Hayat Tepebaşı’nda”


Hizmete ilişkin açıklamalarda bulunan Uludere Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Akçalı, geçen yıl açılan merkez sayesinde köylünün çok rahat ettiğini belirterek, “Hayat Tepebaşı’nda” ifadelerini kullandı.


“Vatandaşımızın sütünü pazarlamasında büyük kolaylık sağladık”


S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Orhangazi Öztürk ise, merkezin hizmete girmesiyle vatandaşlara sütünü pazarlamada noktasında büyük kolaylık sağladıklarını kaydetti. Öztürk, “Bu tesisle ilgili şuana kadar aldığımız tepkiler çok olumlu. İlk başladığında burada toplanan süt miktarı 150-160 litredeydi, şuanda bin 200 - bin 300 civarında gidip geliyor. Şuanda insanlarımızın yem pahalılığından yani ekonomiden dolayı biraz sıkıntıları var. Ancak ben tahmin ediyorum ileriye doğru toplanan süt miktarı daha da artacaktır. Ahmet Başkan’dan Allah razı olsun. Göreve geldiğimden bu yana çok iyi ilişkilerimiz var. Biz ne talep ettiysek hemen gerçekleştirdi” diye konuştu.


“Merkez sayesinde çok rahatladık”


Uludere Mahallesinde hayvancılık yapan İlhami Beydeş de, merkez sayesinde çok rahatladıklarını anlatarak, şunları söyledi:


“Biz Uludere’de hayvancılık yapıyoruz. Kırsal bölgede yaşadığımız için bizim birçok hayvanımız var. Geçim kaynağımızı hayvancılıktan sağlıyoruz. Bu hayvanlarımızdan sağdığımız sütleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bu tesise teslim ediyoruz. Bu sistemden çok memnunuz. Daha önce sağdığımız sütleri mahalleye götürüp satmaya uğraşıyorduk. Buraya ziyarete gelenlere alın diyorduk. Zor oluyordu ama şimdi tesis sayesinde çok rahatladık.”


“Bu tesis sayesinde sütümüzün elimizde kalma durumu ortadan kalktı”


Yine Uludere Mahallesinde hayvancılık yapan Murat Filiz, mahallelerinde böyle bir merkezin bulunmasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Orhangazi Öztürk’e teşekkür ederek, şöyle konuştu:


“Sistemden çok memnunuz. Bu tesis sayesinde sütümüzü biriktirme ve elimizde kalma durumu ortadan kalktı. Hayvanlarımızdan sağdığımız sütleri sabah ve akşam hemen buraya getirip teslim ediyoruz. Böylelikle işimizden gücümüzden de kalmamış oluyoruz.”


Yeni bir süt toplama merkezi daha açılacak


Öte yandan şuanda Tepebaşı bölgesinde S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin faaliyet alanı içerisinde bulunan 6 mahalleden çiğ süt toplama işlemi devam ederken, Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle önümüzdeki günlerde Atalantekke Süt Toplama Merkezi’nin de hizmete açılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
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