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Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklıklarının 33 dereceleri gördüğü bugünlerde sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:57
Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklıklarının 33 dereceleri gördüğü bugünlerde sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.


Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde de sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının dışarıda kalanlara göre koşullarının iyi olduğunu, dışarıda kalan can dostları için ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini hatırlattı. Barınakta bulunan köpek kulübelerini ve tel alanların içerisini suyla serinleten barınak çalışanları, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde ise hayvanların suyla daha fazla temas ederek serinlemesini sağlıyor.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkililerince parklara da hayvanların susuz kalmaması için su kapları yerleştirilirken, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları rica edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:57
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