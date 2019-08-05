Tepebaşı Belediyesi kurban bağışlarını kabul edecek

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarını Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı hizmet noktalarına iletebilecek. Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına bağışta bulunabilecek. Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, belediyedeki ilgili birimi telefonu arayarak bilgi alabilecek.

Ayrıca vatandaşlar kurban bağışlarını da Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne yapabilecek. Kurban bağışları, Uluönder Kapalı Pazaryeri’ndeki bağış noktası ve Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nden kabul edilecek.