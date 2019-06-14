Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde tretuvar ve asfalt, Hoşnudiye, Batıkent ve Sütlüce Mahallelerinde asfalt yama ve Batıkent Mahallesi’nde yeni yol yapımı gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün kırsal mahallelerdeki çalışmaları kapsamında ise Kavacık Mahallesi’nde yol iyileştirme, Gündüzler Mahallesi’nde ise kilit taş döşeme işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üst yapı çalışmalarından memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceği bilgisini paylaştı.

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