0553 313 94 23

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

23 Temmuz 2019 Salı 14:00
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Ataç, “24 Temmuz 1908’de ilan edilen İkinci Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamında, dönemin gazetecileri, basına yönelik sansüre karşı önemli bir mücadele yürüttüler. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 24 Temmuz tarihi bu mücadelenin bir sembolü olarak Gazeteciler Bayramı ve Basından Sansürün Kaldırılışı olarak kutlanmaya başlandı.


Aradan geçen 100 yıla yakın zamandan sonra ne yazık ki, ülkemizin de içinde yer aldığı bazı ülkelerin basın çalışanları, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Son dönemdeözgürce yayın yapabilme koşullarının ortadan kaldırılması ve yayın organlarının el değiştirmelerinde iktidarın uyguladığı baskıcı politikalar, muhalefetin sesini kesme yönünde yaptığı hamlelerle Türkiye basını çok ciddi bir abluka altına alındı. Muhalif köşe yazarlarından muhabirlere kadar işinden edilen basın çalışanları sansür ve otosansürün yanı sıra, işsizliğin pençesine terk edildiler. Örgütlenme imkanı ise iktidarın baskıları ve basın kuruluşların sahipliğinden kaynaklı uygulamalarla neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. İçinde bulunduğumuz karanlık ortamı aşmada, geleceğin demokratik Cumhuriyet’ini kurma yolunda fikir ve güç birliği içindeki yurttaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Söz ve ifade özgürlüğünün sağlandığı, güzel ve mutlu günlere ulaşacağımıza inançla, şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla, çoğu zaman baskı ve olumsuz koşullar altında çalışan, basın emekçilerinin bu önemli gününü kutluyorum.Kalemlerin özgür olduğu, güzel, mutlu günlere ulaşmak dileğiyle” diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
    1. Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını..
    2. Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti
    3. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği..
    4. Başkan Tural’dan, 24 Temmuz..
    5. Fuat Oktay: Türkiye vatandaşlarını..
    6. "Teknolojide ihracatı yüzde 500..
    7. Kayseri’deki üretim üssü için..
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. Konyaaltı Belediyesi Oda..
    10. İngiltere'nin yeni başkanı belli oldu
    11. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    12. Bakan Pekcan Yüksekova’da
    13. Ayancık festivale hazır
    14. ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
    15. Amasya’da soğan hasadı başladı
    16. Kenan Keskin: Batı Nil Virüsü griple..
    17. Öz İplik-İş Sendikası basınla buluştu
    18. İngiltere Başbakanı Theresa May’in..
    19. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ..
    20. BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
    21. “Yüzde 100” Erzurum Sergisi
    22. Manavgat’ta kaymakamlık konutu önünde..
    23. Düzensiz göçmenlerin "umuda..
    24. Almanya’dan gelen Robothespian..
    25. Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya..
    26. (Özel) Bursa’da faciadan dönüldü
    27. Kibar: "Yatırımcılar baş tacımız"
    28. Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev..
    29. Cep telefonu gasbına gözaltı
    30. ‘Final’ operasyonu! Hafter güçleri,..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi