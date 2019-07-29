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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan ev ziyaretleri

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan ev ziyaretleri

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirlilerden gelen davetler üzerine gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yeşiltepe Mahallesi sakinleri ile Fatma Yasun’un evinde bir araya gelen Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşehrilerimle aramızdaki ilişki çok kuvvetli ve samimiyete dayalı. Yıllara dayanan yakınlığımız, karşılıklı güven duygusundan güç alıyor” dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlardan gelen davetleri geri çevirmeyerek evlerine konuk olmayı sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinden Fatma Yasun’un evinde çok sayıda mahalleli ile bir araya geldi. Buluşmada vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Yeşiltepelilerin soru ve taleplerini de dinledi. Gerçekleştirdiği ev ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşerilerimle aramızdaki ilişki çok kuvvetli ve samimiyete dayalı. Yıllara dayanan yakınlığımız, karşılıklı güven duygusundan güç alıyor. Her zaman yan yana, omuz omuza ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Bugün de Fatma Yasun’un evine misafir olduk ve vatandaşlarımız ile sohbet etme şansı yakaladık. Kentimiz hakkında Eskişehirliler ile fikir alışverişinde bulunmak benim için son derece kıymetli. Tepebaşı bu sayede daha güzel bir yer haline geldi ve gelişmeye devam ediyor. Bu güzel misafirperverliklerinden dolayı hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Ataç’ı evinde misafir eden ve komşuları adına kendisine teşekkür eden Fatma Yasun ise “Başkanımız davetimiz üzerine hanemize onur verdi. Komşularım ile kendisini ağırladığımız için çok mutlu olduk. Ahmet Başkanımız bizlerden biri. Kendisine gösterdiği yakınlıktan ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Başkan Ataç ile bir araya gelen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
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