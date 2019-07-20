Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Bilecik Belediye Başkanı Şahin’e hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde göreve seçilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fikriye Güven Zaptiye’nin de kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Ataç, belediye binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar dilemesinin ardından Başkan Şahin’e de görevinde başarı temenni etti. Ataç, “Komşu ilimiz Bilecik’i ziyaret ettik. Sevgili Semih Başkan büyük bir başarıyla Bilecik ilini Cumhuriyet Halk Partisi’ne dahil etti. Kendisinin tecrübelerini Bilecik için kullanacağından eminim. Eskişehir ve Bilecik’in komşu olması, iki şehir arasındaki trafiği hızlandırmıştır. Tepebaşı’nda, ciddi bir Bilecikli popülasyon söz konusu. Bilecik’in de hareketlenmesi lazım. Sanayisi iyi noktada ama şehir hayatının daha iyi noktalara gelmesi lazım. Başkanımızın kentini sosyalleştirerek iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Semih Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ahmet Başkanımın ziyareti beni çok mutlu etti. Çünkü benim büyüğüm ve çok değerli bir belediye başkanı. Kendisinin de belirttiği gibi Bilecik, nüfusa oranla sanayileşmiş bir kent olmasına rağmen sosyal hayatı geride kalmış durumda. Bu kenti yaşanabilir bir kente dönüştürmemiz lazım. Bu çerçevede tecrübeleri ve somut olarak yaptıkları ile Ahmet Başkanım ile iş birliği yaparak, onun destekleriyle burayı da Eskişehir gibi hızla dönüştürmek istiyoruz. Bizlere destek olursanız Bilecik’i yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca konser vermek üzere kente gelen Yeni Türkü müzik grubundan Derya Köroğlu da buluşmaya katıldı. Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından sona erdi.