0553 313 94 23

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Bilecik Belediye Başkanı Şahin’e hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:49
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan Bilecik Belediye Başkanı Şahin’e hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde göreve seçilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fikriye Güven Zaptiye’nin de kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Ataç, belediye binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar dilemesinin ardından Başkan Şahin’e de görevinde başarı temenni etti. Ataç, “Komşu ilimiz Bilecik’i ziyaret ettik. Sevgili Semih Başkan büyük bir başarıyla Bilecik ilini Cumhuriyet Halk Partisi’ne dahil etti. Kendisinin tecrübelerini Bilecik için kullanacağından eminim. Eskişehir ve Bilecik’in komşu olması, iki şehir arasındaki trafiği hızlandırmıştır. Tepebaşı’nda, ciddi bir Bilecikli popülasyon söz konusu. Bilecik’in de hareketlenmesi lazım. Sanayisi iyi noktada ama şehir hayatının daha iyi noktalara gelmesi lazım. Başkanımızın kentini sosyalleştirerek iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.


Semih Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ahmet Başkanımın ziyareti beni çok mutlu etti. Çünkü benim büyüğüm ve çok değerli bir belediye başkanı. Kendisinin de belirttiği gibi Bilecik, nüfusa oranla sanayileşmiş bir kent olmasına rağmen sosyal hayatı geride kalmış durumda. Bu kenti yaşanabilir bir kente dönüştürmemiz lazım. Bu çerçevede tecrübeleri ve somut olarak yaptıkları ile Ahmet Başkanım ile iş birliği yaparak, onun destekleriyle burayı da Eskişehir gibi hızla dönüştürmek istiyoruz. Bizlere destek olursanız Bilecik’i yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Ziyarette ayrıca konser vermek üzere kente gelen Yeni Türkü müzik grubundan Derya Köroğlu da buluşmaya katıldı. Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:49
  1. doğa
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayrat Vakfı ve Tügva’nın Yaz Okulu kapanış programı düzenlendi
    1. Hayrat Vakfı ve Tügva’nın Yaz Okulu..
    2. Yenice Emniyetinden kemer ve GBT..
    3. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda..
    4. Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç..
    5. Fenerbahçe’de Khedira sesleri
    6. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    7. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    8. Fındık mantarı tezgahlarda
    9. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    12. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    13. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    14. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    15. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    16. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    17. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    18. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    19. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    20. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    21. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    22. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    23. Kozalağın turşusunu kurdu
    24. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    26. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    27. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?..
    28. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin..
    29. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    30. Afrika’nın Fransızları Fransa’ya..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'