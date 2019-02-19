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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

19 Şubat 2019 Salı 14:22
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kozkayı ve Sulukaraağaç Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.


Başkan Ataç gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kozkayı ve Sulukaraağaç Mahallelerinde ev ve kahvehane ziyaretlerinde bulundu. Başkan Ataç’ın ilk durağı Kozkayı Mahallesi’ndeki kahvehane oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya çok sayıda mahalleli katıldı. Burada Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Başkan Ataç, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de dinledi.


Kozkayı Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde de bulunan Başkan Ataç, daha sonra Sulukaraağaç Mahallesi’ne geçti. Burada da kahvehanede mahalle sakinleri ile buluşarak sohbet eden Başkan Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ataç kahvehane toplantısının ardından Sulukaraağaç Mahallesi Muhtarı Süleyman Özbay’ın evinde, mahalleli kadınlar ile bir araya geldi. Kadınlarla da belediye çalışmaları üzerine sohbet eden Başkan Ataç mahalleden ayrıldı.



“Kent merkezinden en uzak noktaya kadar, Tepebaşı’nın gelişimi devam edecek”


Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Çalışmalarımızı da bu anlayış ile sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. Kentimizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşımız ile bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. Kent merkezinden en uzak noktaya kadar, Tepebaşı’nın bir bütün halindeki gelişimi devam edecek” şeklinde konuştu.


Kozkayı ve Sulukaraağaç sakinleri de Başkan Ataç’a ziyaretinden ve gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü teşekkür ederek her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:22
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