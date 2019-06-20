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Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El Sanatları ve Ev Tekstili Sergisi

Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda; El Sanatları ve Ev Tekstili sergisi açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El Sanatları ve Ev Tekstili Sergisi

Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda; El Sanatları ve Ev Tekstili sergisi açıldı. Sergiyi gezen davetliler, sanatseverler sergiyi beğendiklerini ifade ettiler.


Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Barbaros İlkokulu işbirliği ile açılmış olan El Sanatları ve Ev Tekstili kursu sergisi; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Karaca, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden; Şube Müdürleri Ejder Yurttaş ve Ali Osman yalçın, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden; Şube Müdürleri Gürol Bozkurt, İbrahim Çelik, Mehmet Kına, Ali Şahin Yıldız, Murat Aycan, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abuzer Hakverdi veokul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.


Kurs öğretmeni Sunay Salkın, El Sanatları ve Ev Tekstili kursunda; 8 ayda kursiyerleriyle Antep İşi, Tel Kırma, Brezilya Nakışı, Hesap İşi, Pike Dikimi, Makinada Aplike ve Perspektif tekniklerini kullanarak bu sergiyi büyük emeklerle hazırladıklarını’’ belirtti.


Okul Müdürü Kenan Demirel; kurs öğretmeni Sunay Salkın’a, kursiyerlere ve katılımcılara teşekkür ederek, serginin üç gün gezilebileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:59
  1. sergi
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