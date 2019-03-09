Tepebaşı Akademi’den ’Sıfır Atık Projesi’ne tam destek

Tepebaşı Akademi’nin, "Bugünlerimiz, yarınlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz için; yaşanabilir Eskişehir, yaşanabilir Türkiye için 25 mavi kapak getiren herkese bez çanta hediye" projesi, 7’den 70’e herkesin ilgisini gördü.

İnsana ve hayata dair pek çok alanda adından sıklıkla söz ettiren Tepebaşı Akademi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ne tam destek verdiklerini açıkladı. Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gönüllü arkadaşlarımızın, özverili çalışmaları ile geri dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekmek istedik. Eskişehir’i seviyoruz ve güzelleştirmek için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Akademi temsilcileri ise tüm Eskişehirlileri projeler hakkında bilgilendirmek için derneklerine beklediklerini belirttiler.